Correa, ingresso col botto: solo 15′ per andare in gol con l’Argentina!

È in corso in questi minuti l’amichevole tra Argentina ed Emirati Arabi Uniti in preparazione al Mondiale. È appena andato in gol Joaquin Correa, a soli 15 minuti dal suo ingresso in campo.

SUBITO IN GOL – Ci sono voluti soltanto 15 minuti a Joaquin Correa dal suo ingresso in campo per andare in gol. L’attaccante dell’Inter, entrato dopo l’intervallo, al 60′ ha firmato la rete del momentaneo 0-5 dell’Argentina sugli Emirati Arabi Uniti grazie a una conclusione di destro su assist di Rodrigo De Paul. Lautaro Martinez, invece, è ancora in panchina.