FOTO – Inter Women, Van der Gragt felice per le vittorie con la sua Nazionale

Van der Gragt pubblica un nuovo post sui propri profili social. Il difensore dell’Inter Women ieri è scesa in campo con la propria Nazionale. L’amichevole, organizzata in preparazione al prossimo Mondiale, Paesi Bassi-Danimarca Femminile è terminata 2-0.

DURO LAVORO – Stefanie Van der Gragt è felice del lavoro svolto insieme alle sue compagne di Nazionale. Il difensore dell’Inter Women, convocata nelle scorse settimane per gli impegni con i Paesi Bassi, lo fa sapere sui social. La calciatrice pubblica un post sul proprio profilo Instagram e scrive: «Davvero una buona settimana. Duro lavoro nell’allenamento e due vittorie». Sia nella prima amichevole contro il Costa Rica, che nella seconda contro la Danimarca, le leonesse arancioni hanno conquistato la vittoria.

Dopo le partite in preparazione al Mondiale di Calcio Femminile, ora la calciatrice olandese è pronta a tornare in campo con la squadra di Rita Guarino. Sabato, infatti, le nerazzurre dovranno essere concentrate per lo scontro diretto contro la Fiorentina (vedi articolo).