Antenucci: «Contento per l’eurogol di Salcedo! Ci darà una mano, dipende da lui»

Mirco Antenucci, intervenuto in conferenza stampa con il Bari, si è detto felice per il gol realizzato dal giocatore in prestito dall’Inter, Eddie Salcedo.

SBLOCCATO – Eddie Salcedo è riuscito a sbloccarsi con la maglia del Bari in questa stagione. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter ora vuole dimostrare tutto il suo valore in Serie B, per farlo avrà un maestro di tutto rispetto: Mirco Antenucci. L’attaccante è intervento in conferenza stampa parlando proprio del suo compagno di squadra: «Sono contento che Salcedo si sia sbloccato con quell’eurogol. Eddie è un ragazzo giovane e sono sicuro che ci darà una grossa mano, ma dipende da lui».