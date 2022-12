Pavarese avverte l’Inter: «Napoli ambiente granitico! Mi fa ridere una cosa»

L’Inter ospita il Napoli il 4 gennaio alle ore 20.45 per la riapertura ufficiale del campionato dopo la lunga sosta Mondiale. Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del club partenopeo, difende la squadra dagli attacchi mediatici. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

ATTACCHI – L’Inter il 4 gennaio proverà nell’impresa finora mai riuscita, ovvero fermare lo speditissimo Napoli di Luciano Spalletti. L’ex direttore sportivo azzurro, Luigi Pavarese, teme i possibili attacchi mediatici: «Credo che il Napoli si sia meritato questo vantaggio, al di là della pochezza degli avversari. Io credo che questo Napoli mai come ora debba dimostrare la sua forza tecnica ma soprattutto mentale, in questo momento società e tifoseria devono difendere la squadra da possibili evasioni mentali. O comunque è facile possano arrivare degli attacchi mediatici riguardo al mercato, le voci su Giuntoli in direzione Torino. Sono tutte voci per cercare di scalfire questo ambiente che finora ha dimostrato di essere granitico e lo sarà ancora di più perché Spalletti penso stia lavorando anche su quello. A me fa sorridere che molti danno per scontato che il Napoli possa avere dei problemi: ma gli altri?».