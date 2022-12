Mudingayi: «Lukaku tornerà al suo livello». Poi su un ex compagno dice…

Mudingay, all’Inter dal 2012 al 2014, si è concentrato su Lukaku nonché su Bonazzoli, suo ex compagno in nerazzurro nel 2013. Le sue considerazioni a Sportitalia.com

DI NUOVO TOP − L’ex Inter Gaby Mudingayi ha parlato del suo connazionale Lukaku e di un suo ex compagno in nerazzurro: «Lukaku al Mondialenon ha fatto bene ma ricordiamo che era reduce da mesi complicati a causa di diversi infortuni: conosciamo le sue caratteristiche, tornerà al suo livello. Bonazzoli? Nell’ultimo periodo ha dimostrato di essere un buon calciatore. In una squadra come quella biancoceleste e con un allenatore come Maurizio Sarri potrebbe fare bene».