Patric: «Inzaghi-Sarri cambio importante. Inter, una delle mie migliori gare»

Patric, difensore della Lazio, è stato protagonista di un’intervista ai canali ufficiali della società biancoceleste. Lo spagnolo ha commentato il cambio da Simone Inzaghi – dopo il suo passaggio all’Inter – a Maurizio Sarri, oltre a citare quella dello scorso anno contro l’Inter tra le sue migliori gare.

MIGLIOR GARA – Patric ha parlato così del cambio sulla panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi e della sua gara dello scorso anno contro l’Inter: «Lo scorso anno venivamo da un cambiamento importante a livello tattico, con il cambio di Inzaghi con Sarri: da Natale in poi, la squadra ha capito cosa vuole il mister ed ha giocato molto meglio, meritando la qualificazione. Tra le mie migliori gare ricordo una mia doppietta con il Barcellona B contro l’Espanyol, con la Lazio ce ne sono diverse. Mi vengono in mente le gare vinte in casa contro Borussia Dortmund ed Inter (il 3-1 del 16 ottobre 2021, ndr)».

Fonte – sslazio.it