Parejo: «Siamo in crescita. Amichevoli in trasferta sono fondamentali»

Dani Parejo è stato intervistato al termine della gara pareggiata dal Villarreal contro il Fulham (vedi articolo). Il centrocampista degli spagnoli ha sottolineato l’importanza delle amichevoli in trasferta, la prossima delle quali sarà proprio quella di sabato contro l’Inter.

IN TRASFERTA – Dani Parejo ha parlato dopo il suo gol segnato in Fulham-Villarreal e ha sottolineato quanto sia importante giocare fuori casa già in queste amichevoli. La prossima sarà sabato a Pescara, contro l’Inter. Queste le parole del centrocampista spagnolo: «Fare gol è sempre una soddisfazione, ma vuoi sempre che la squadra vinca, altrimenti non serve a nulla. Non sono contentissimo del pareggio, avrei preferito vincessimo, ma abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo giocato contro una squadra di Premier League, in uno stadio molto importante e stiamo crescendo. Inizieremo in trasferta il campionato, quindi dobbiamo abituarci già da ora a giocare fuori casa».