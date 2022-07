Ravezzani: «Onana bravo a impostare. Lukaku mi dà un’impressione»

Fabio Ravezzani ha parlato di Romelu Lukaku e André Onana, esternando un breve pensiero su entrambi i giocatori dell’Inter dopo l’amichevole contro il Lione.

DOPPIO PENSIERO – In due tweet sul suo profilo ufficiale, Fabio Ravezzani ha espresso due brevi commenti su André Onana e Romelu Lukaku. Il direttore di TeleLombardia ha parlato così, dopo l’amichevole tra Inter e Lione: “Solo a me Lukaku sembra decisamente sovrappeso?” e poi: “Onana è davvero bravo in impostazione“. Ricordiamo che la gara è terminata per 2-2 e proprio il belga è stato tra i protagonisti con una rete e un movimento da grande attaccante per liberare Nicolò Barella in occasione del gol del pari.