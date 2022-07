Conte: «Perisic torna da lungo infortunio, ora ha una priorità»

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Tottenham dopo la sconfitta di misura (1-0) nell’amichevole contro la Roma. Il tecnico ex Inter ha parlato di Ivan Perisic, infortunatosi proprio nell’ultima gara in maglia nerazzurra (contro la Sampdoria) e a caccia della forma migliore.

RECUPERO IN CORSO – Antonio Conte ha parlato così dello stato di forma di Ivan Perisic, arrivato infortunato dopo la scadenza di contratto con l’Inter: «Ho cercato di dargli minuti perché sta tornando da un lungo infortunio. È stato importante che sia sceso in campo e abbia messo minuti nelle gambe. Dobbiamo raggiungere il massimo della forma il più presto possibile e ho visto diversi aspetti positivi in questa partita».