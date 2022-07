Villarreal, doccia fredda con il Fulham in attesa dell’amichevole con l’Inter

Il Villarreal, prossimo avversario dell’Inter nell’ultima amichevole precampionato in programma sabato 6 agosto alle ore 20.30 a Pescara, ha sfidato oggi il Fulham. Doccia fredda per gli spagnoli in attesa del test con i nerazzurri

DOCCIA FREDDA – Il Villarreal, in attesa di sfidare l’Inter, ha affrontato oggi il Fulham in amichevole. Gli spagnoli, grande sorpresa della scorsa edizione di Champions League, iniziano bene sbloccando il risultato alla mezz’ora del primo tempo con Dani Parejo. La squadra di Unai Emery non riesce ad andare oltre il minimo vantaggio e così il Fulham aggancia il pareggio all’86’ con Alexandar Mitrovic. Una doccia fredda per il Villarreal che ora vorrà certamente rifarsi nella prestigiosa amichevole con l’Inter, in programma sabato 6 agosto alle ore 20.30 allo stadio “Adriatico” di Pescara.