Milenkovic, la Juventus prepara un’uscita e torna forte! Inter avvisata – AP

Milenkovic è contesto da Inter e Juventus. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, i bianconeri potrebbero presto tornare alla carica con un’uscita in programma

NUOVO AFFONDO – Nikola Milenkovic piace sia all’Inter che alla Juventus. Secondo le ultime notizie di Alfredo Pedullà, i bianconeri possono tornare alla carica per il difensore della Fiorentina: “Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di Rugani e per sostituire Viti andato al Nizza. La Juventus ora può tornare su Milenkovic (che piace anche all’Inter) dopo i contatti di due settimane fa”.