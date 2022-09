Pastorello: «Acerbi felicissimo, non preoccupato. Trattativa complessa»

Andrea Pastorello, fratello del noto procuratore Federico e agente di Francesco Acerbi, ha parlato ai cronisti fuori dalla sede dell’Inter dopo la firma del difensore sul contratto.

EMOZIONE – L’agente di Francesco Acerbi, Andrea Pastorello, intercettato fuori dalla sede dell’Inter, ha commentato la chiusura della trattativa per il difensore dalla Lazio ai nerazzurri. Queste le sue parole ai cronisti presenti: «C’è voluto il tempo necessario, è stata un’operazione un po’ complessa. Il giocatore è molto contento di cominciare questa nuova avventura. Non c’è alcuna preoccupazione su come potrà essere accolto, lui voleva tantissimo venire qui».