De Grandis: «Inzaghi, non mi ha convinto una scelta con la Cremonese»

Commentando i risultati della quarta giornata di Serie A, Stefano De Grandis – giornalista di Sky Sport – si è soffermato anche su Inter-Cremonese e sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi. In particolare quella di far partire Lautaro Martinez dalla panchina.

NON CONVINTO – Queste le parole di Stefano De Grandis sulle scelte in Inter-Cremonese: «Inzaghi non mi ha convinto alla vigilia di Inter-Cremonese scegliendo di lasciare fuori Lautaro Martinez. L’attaccante caldo non va mai tolto secondo me, tanto è vero che ha segnato quando è entrato. È vero che Correa ha segnato, ma la Cremonese ha preso dei contropiedi clamorosi. Non puoi prendere un due contro quattro dopo un calcio d’angolo a tuo favore. Cambiare tutto l’attacco ti può danneggiare, ma il resto della squadra ha giocato a grandi livelli».