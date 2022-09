Inter, mercato chiuso: ribadita ulteriormente la volontà su Skriniar

Dopo la firma sul contratto da parte di Francesco Acerbi, si è chiuso il mercato in entrata e in uscita per l’Inter. A ribadirlo ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha anche sottolineato ulteriormente la volontà della società su Milan Skriniar.

MERCATO CHIUSO – A circa due ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato, per l’Inter non ci saranno più trattative né in entrata, né in uscita. L’ultimo colpo, per i nerazzurri, è Francesco Acerbi che poco fa ha firmato il suo contratto con la squadra. A ribadirlo Fabrizio Romano, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, che ha anche sottolineato come i nerazzurri abbiano nuovamente reso chiara la volontà di trattenere Milan Skriniar.