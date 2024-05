VIDEO – Inter Women-Fiorentina 2-2, Serie A Femminile: gol e highlights della partita

Inter Women-Fiorentina, partita della settima giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Breda di Milano.

ALL’ULTIMO − Inter Women-Fiorentina 2-2 nella partita della settima giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile. L’Inter Women non bissa la vittoria di venerdì scorso sulla Juventus, facendosi riprende in pieno recupero. Al 39′ mischia nell’area della Fiorentina, fallo su Agnese Bonfantini e calcio di rigore piuttosto netto. La conclusione di Lina Magull arriva al 40′, spiazzando il portiere avversario, e le nerazzurre vanno avanti. Nel terzo minuto della ripresa grande giocata in dribbling di Elisa Polli in area sulla sinistra, cross dalla parte opposta e Bonfantini raddoppia arrivando a rimorchio nell’area piccola. Sembra fatta per l’Inter Women, ma forse la squadra di Rita Guarino pensa di averla vinta con largo anticipo. La Fiorentina ritorna in partita al 50′, subito dopo il 2-0, con un gran destro dai venti metri di Emma Severini. Clamorosa occasione per chiuderla all’89’, con doppio salvataggio sulla linea su conclusioni di Magull prima e Maja Jelcic poi. Errore pagato a caro prezzo al 95′, ultimo dei cinque minuti di recupero, con un ingenuo fallo di Sofie Pedersen su Miriam Longo che causa un rigore. Trasformato da Veronica Boquete per il 2-2 che porta la Fiorentina in Champions League per la prossima stagione.

INTER WOMEN-FIORENTINA − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter Women-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della FIGC – Calcio Femminile.