Parma-Spezia, Kucka salva Liverani all’ultimo minuto! Ora c’è l’Inter

Fabio Liverani (foto Dreamstime.com)

Parma-Spezia è la sfida che si è giocata alle ore 15.00, valida per la quinta giornata di Serie A. I gialloblù, prossimi avversari dell’Inter in campionato, soffrono contro la neopromossa. Di seguito il risultato del match

PRIMO TEMPO – Parma-Spezia, sfida valida per la quinta giornata di Serie A, si è appena conclusa. La partita si sblocca al 28′ con la rete di Chabot, che porta in vantaggio i liguri. Dopo appena due minuti lo Spezia trova il raddoppio con Agudelo. Il Parma reagisce immediatamente e accorcia le distanze poco prima della fine del primo tempo con Gagliolo. Si va dunque al riposo sul risultato di 1-2.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa sempre Gagliolo si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma lo Spezia non molla e colpisce il palo con Agoumé, al suo debutto (vedi articolo). Gli ospiti continuano a sfiorare la terza rete, soprattutto con Verde ma il Parma spinge per trovare il pareggio che sfiora prima con Karamoh e poi con Kucka. Al 91′ Cornelius viene atterrato in area e l’arbitro fischia il rigore per il Parma: Kucka dagli undici metri non sbaglia e sigla il 2-2. Il Parma riesce dunque a conquistare un punto all’ultimo respiro: alla prossima giornata sarà sfida con l’Inter a San Siro.