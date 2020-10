Parma-Spezia: Agoumé debutta con la maglia dei liguri

Lucien Agoumé Francia

Alle 15 scendono in campo Parma e Spezia per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista Agoumé, dell’Inter in prestito allo Spezia, debutta con la sua nuova maglia

Giornata speciale per Lucien Agoumé, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia. Alle 15 la neopromossa ligure scenderà in campo al Tardini contro il Parma e il centrocampista è inserito nella formazione titolare. Sarà per lui il debutto con la nuova maglia, dopo aver comunque “assaggiato” la Serie A in 3 occasioni la scorsa stagione con la maglia dell’Inter.

LA FORMAZIONE

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano