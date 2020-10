Sensi e Sanchez, lavoro in vista di Shakhtar Donetsk-Inter: le ultime – Sky

Alexis Sanchez Atalanta-Inter

Stefano Sensi e Alexis Sanchez lavorano in vista del doppio impegno della settimana: prima lo Shakhtar Donetsk in Champions League, martedì alle ore 18.55 e poi il Parma in Serie A, sabato alle ore 18.00 (vedi articolo). Matteo Barzaghi fa il punto sul lavoro dei due infortunati

LAVORO – Stefano Sensi e Alexis Sanchez sono entrambi alle prese con fastidi muscolari. Matteo Barzaghi fa il punto sul lavoro dei due nerazzurri in vista di Shakhtar Donetsk-Inter e Inter-Parma: «Sensi oggi ha lavorato un po’ da solo e un po’ con la squadra, andrà rivalutato domani. Sanchez lavora ancora da solo, per cui è difficile vederlo con lo Shakhtar Donetsk. Il cileno lavora dunque per recuperare in vista del Parma».