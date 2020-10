Barzaghi: “Lautaro Martinez nervoso? Solo ambizione! Nello spogliatoio…”

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez ieri ha palesato un po’ di nervosismo nel momento in cui Conte ha deciso di sostituirlo con Pinamonti. Matteo Barzaghi – presente negli studi di “Sky Sport 24” – fa il punto sull’argentino. Di seguito le sue dichiarazioni

SERENO – Martinez non ha preso bene la sostituzione ieri, nella sfida tra Genoa e Inter. Secondo Matteo Barzaghi, non c’è alcun caso: «Il nervosismo di Lautaro? Da quel che so io è da archiviare alla voce ambizione perché l’argentino ha fatto 3 gol nelle prime 3 partite. Poi nel derby non ha segnato e con il Borussia Monchengladbach nemmeno. Era un po’ nervoso per alcune fasi di gioco ma è tutto rientrato negli spogliatoi, era uno sfogo personale. Ci teneva a segnare, è chiaro che parliamo di un giocatore che vuole segnare sempre. L’esclusione in Champions League? Era soltanto una rotazione visti gli impegni precedenti in nazionale e da quel che so nello spogliatoio era sereno».