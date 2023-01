Pardo: «Milan e Inter in un limbo, chi perde è perduto! Kessié ci può stare»

Stasera Milan e Inter si giocheranno la Supercoppa Italiana, trofeo che può farli rilanciare in campionato. Poi Pardo si è focalizzato anche sul possibile arrivo di Kessié

SUPERCOPPA − Collegato su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo commenta l’attesa sfida di questa sera: «Chi perde è perduto. Sono due squadre in un limbo di risultati, hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League con sorteggi positivi. Non si può dire che stanno facendo una stagione disastrosa ma neanche clamorosa. Questa Supercoppa acquisisce un valore non solo perché è una bella coccarda da mettere sul petto, ma anche per ricaricarsi di energie positive».

SCAMBIO E SCUDETTO − Poi Pardo ha parlato dello scambio tra Inter e Barcellona e della corsa titolo: «Scambio Brozovic-Kessié? Ci sta. Vero che Brozovic è fondamentale, ma è anche vero che con Calhanoglu in regia e Asllani che cresce bene, ci può stare un cambio del genere. Scudetto? Napoli stratosferico ma se andiamo a vedere la stagione di Inter e Milan qualche colpa c’è. Onestamente la gestione di qualche partita dell’Inter non mi è piaciuta, stessa cosa per l’atteggiamento e lo scarso contributo dei nuovi acquisti del Milan».