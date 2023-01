Agresti: «Per me Skriniar ha già deciso. Inter più in condizione del Milan»

Stefano Agresti, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della vicenda legata al rinnovo Milan Skriniar. Il giornalista ha poi detto la sua sulla finale di Supercoppa di questa sera tra Milan e Inter.

SITUAZIONE COMPLICATA − Stefano Agresti ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter: «L’offerta dell’Inter c’è ed è di poco superiore ai sei milioni di euro e può arrivare a sette con i bonus. Il problema di Skriniar è che lui ha ricevuto in estate una proposta da nove milioni a stagione dal PSG. Andando a Parigi avrebbe la possibilità di confrontarsi con campioni del calibro di Messi o Mbappè. Il fatto che lui continui a rinviare l’incontro con i nerazzurri fa pensare che voglia prendere un’altra strada. Non è ancora certo, ma la sensazione è questa».

BUONA CONDIZIONE − Il giornalista ha poi espresso una sua opinione sulla finale di Supercoppa tra Milan e Inter di questa sera. Le sue parole: «Io penso che l’Inter arrivi meglio, ma non al punto da ritenerla la grande favorita. Lo è ma lievemente. Negli ultimi incontri ha dimostrato di essere in condizione dal punto di vista fisico. Sul piano mentale penso che questa sera sarà complicata per entrambe le squadre. È una partita che lascerà sicuramente degli strascichi in chi la perderà. Quindi sarà difficile anche per i nerazzurri. Negli ultimi incontri l’Inter sembra avere maggior freschezza rispetto al Milan. Nei rossoneri infatti anche alcuni punti fermi come Theo Hernandez nell’ultimo periodo hanno faticato molto».