Milan-Inter, Pioli scioglie le ultime riserve: c’è Kjaer! Cambio in avanti − SM

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Inter e dopo l’ultima riunione tecnica, Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi. In difesa rientra Kjaer, mentre ci sarà un cambio in attacco

LE ULTIME − Manca sempre meno a Milan-Inter, match valido per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, Pioli cambierà qualcosa rispetto a Lecce. Dentro Simon Kjaer in difesa al fianco di Tomori, con Kalulu che si accomoderà in panchina. In avanti, invece, dal primo minuto Messias al posto di Saelemaekers. Per il resto confermato il rientro a centrocampo di Sandro Tonali.