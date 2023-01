Sommer al Bayern Monaco, affare fatto: le cifre! Niente da fare per l’Inter

Yann Sommer sarà un giocatore del Bayern Monaco. Affare fatto fra bavaresi e Borussia Monchengladbach. Sfuma dunque uno degli obiettivi estivi dell’Inter

AFFARE FATTO − Sommer andrà al Bayern Monaco, fissate già le visite mediche. Come racconta il media tedesco Blick, i bavaresi pagheranno al Borussia Monchengladbach 8 milioni di euro più 1,5 di bonus. Lo svizzero, erede di Manuel Neuer – out per un brutto infortunio sugli sci – firmerà un biennale fino al 2025. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito. Niente da fare dunque per l’Inter, che aveva cercato il portiere come occasione per giugno a parametro zero.