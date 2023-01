Inter, senti Xavi: «Contento della rosa, non voglio toccare niente. Depay…»

L’asse Inter e Barcellona si è riscaldato negli ultimi giorni soprattutto per il possibile scambio fra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. Ma non solo, si è anche ipotizzato un Correa-Depay, smentito però nelle ultime ore. Le sue parole riportate da Sport.es

IN USCITA − Domani il Barcellona giocherà in Coppa del Rey contro il Ceuta. Ha parlato in conferenza stampa Xavi. Il tecnico si è anche pronunciato sulla situazione dei giocatori in uscita come Kessié e Depay, entrambi accostati all’Inter. Le sue parole: «Non pensiamo al futuro. Sono molto contento della rosa. Se nessuno chiede di andarsene, non voglio toccare niente. Depay? Al momento non ci sono notizie su di lui, ma capisco che la sua situazione sia complicata. Gli parlerò e se vorrà partire, cercheremo la soluzione migliore. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma per adesso è ancora un nostro giocatore».