Pardo: «Inter, in Champions League bene ma in un caso ha faticato»

L’Inter martedì affronta l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Pardo sottolinea come la squadra di Inzaghi stia meglio di quella di Simeone ma mette in guardia dal pericolo spagnolo, tornando alla Real Sociedad: di seguito il suo intervento a Tutti Convocati su Radio Sportiva

SOLE IN FRONTE – L’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica in Serie A, si appresta a ospitare l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Pierluigi Pardo, i nerazzurri stanno meglio dei Colchoneros: «L’Inter è più in salute dell’Atletico Madrid. I cinque gol con il Las Palmas sono un piccolo campanello a cui prestare attenzione, è un Atletico che sta facendo cose interessanti ma veniva da due sconfitte e vari infortuni. L’Inter ha il sole in fronte mentre l’Atletico Madrid il classico sereno variabile. Secondo me è vero che Simeone vuole bene all’Inter e alla Lazio, poi in campo darà tutto».

PERICOLO SPAGNOLO – Pardo mette poi in guardia l’Inter dal nuovo pericolo spagnolo, tornando alla fase a gironi: «La Real Sociedad, seppur contro un’Inter non sicura e bella come quella delle ultime settimane, ha fatto la sua partita. L’Inter a livello di Champions League ha fatto buone prestazioni superando il girone con la sigaretta in bocca però è arrivata seconda e nelle due partite contro l’avversaria più competitiva ha faticato e va detto. Parliamo di una vita fa ovviamente».