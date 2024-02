Milan-Inter Women 2-1, le pagelle: male Cetinja. Serturini luce

Milan-Inter Women termina 2-1 e la squadra di Rita Guarino trova la seconda sconfitta consecutiva dopo quella infrasettimanale contro la Juventus. Di seguito le pagelle di Milan-Inter Women

CETINJA 4 – C’è tanto del portiere nerazzurro nella sconfitta in questo derby. Sul primo gol sbaglia l’uscita causando l’autogol di Alborghetti e sulla seconda rete non riesce a bloccare un facile pallone che porta al raddoppio di Staskova. Per il resto è chiamata poco in causa.

Milan-Inter Women, pagelle: difesa

THORGESEN 6 – Sulla sua fascia tiene a bada l’ex Gloria Marinelli. Prova qualche spunto in avanti, ma senza riuscire a sfondare sulla fascia.

– Dal 78′ BONFANTINI S.V.: Non lascia la sua traccia in campo dopo l’ingresso.

ALBORGHETTI 5.5 – Prova a dirigere la difesa, ma è suo lo sfortunato intervento che porta all’autogol del momentaneo 1-0 delle rossonere. Cresce nella ripresa, ma resta il peso dello sfortunato intervento del primo tempo.

TOMTER 6 – Come la compagna di reparto Alborghetti riesce a gestire bene le offensive avversarie che, al di fuori dei due gol, si avvicinano poche volte alla porta di Cetinja.

– Dal 78′ BONETTI 6: Ci prova nel finale davanti, ma la sua unica conclusione viene murata in calcio d’angolo.

ROBUSTELLINI S.V. – Sfortunata, esce per infortunio dopo 15 minuti di gioco.

– Dal 15′ FORDOS 5: Entra al posto di Robustellini, ma fatica sulla fascia. Il calcio d’angolo e il conseguente gol dello 2-0 arrivano dalla sua zona di campo.

Milan-Inter Women, pagelle: centrocampo

MAGULL 5 – Si fa vedere soltanto a sprazzi, ma si rende poco pericolosa. Troppo poco per gli standard a cui ci ha abituato in questa prima parte di stagione.

CSISZAR 6 – Lotta e corre tanto a centrocampo, facendo sentire anche la sua fisicità. Esce stremata nel finale dopo aver dato tutto

– Dall’89’ SIMONETTI S.V.

MILINKOVIC 6 – Anche lei come Csiszar fa valere tutta la sua fisicità. Sfortunata a prendere un cartellino giallo dopo un intervento in ritardo su Grimshaw.

Milan-Inter Women, pagelle: attacco

BUGEJA 5 – Praticamente impalpabile davanti, tanto che a fine primo tempo lascia il campo per scelta tecnica.

– Dal 46′ POLLI 6 – Entra bene, prova a lottare davanti e ha anche una grande occasione nel finale, quando Giuliani le nega la gioia del gol. Prestazione sufficiente.

CAMBIAGHI 6.5 – Tanta corsa, tanta lotta, tanto sacrificio. Da lei arrivano le azioni più pericolose e soprattutto l’assist che a fine primo tempo porta al gol del 2-1.

SERTURINI 7 – Una luce nell’attacco dell’Inter. Sua la perla che a fine primo tempo dona speranza all’Inter, nel finale sulla doppia occasione nata dal tiro di Polli va vicinissima al 2-2.

Milan-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 5 – Una sconfitta che brucia, contro il Milan che giocherà la seconda parte di campionato nel pool salvezza. Sbaglia anche qualche scelta, come Bugeja che cambia a fine primo tempo per far entrare Polli dopo una prestazione insufficiente. Nell’intervallo dà la carica alla squadra che rientra con un altro piglio, ma nonostante tutto la squadra crea troppo poco per riuscire a rimontare.