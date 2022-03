Pardo: «Inter eliminata dalla Champions League non come la Juventus»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato della doppia eliminazione dalla Champions League di Inter e Juventus. Le due squadre però sono uscite in due modi diversi

ELIMINAZIONI DIFFERENTI − Pardo sulle uscite di scena dalla Champions League di Inter e Juventus: «L’Inter, non so se vincerà il campionato e l’ho vista male a Torino, è uscita però dalla Champions League contro il Liverpool in un modo tale che ti fa pensare in un percorso di crescita. Percorso che si può legare a ciò che si esprime calcisticamente in Europa. La Juventus è uscita male e in maniera diversa anche rispetto al budget speso economicamente».