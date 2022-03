Marchetti: «L’Inter in Europa non è a quel livello. Scudetto? Quota bassa»

Luca Marchetti, su Radio Marte sport live, ha parlato della lotta Scudetto con tante squadre coinvolte. Poi una considerazione sull’Europa citando anche l’Inter

ITALIA ED EUROPA − Le considerazioni di Marchetti sui due fronti per le squadre di Serie A: «Scudetto? La quota è più bassa, ovviamente ci sono tante squadre che lottano e il campionato è più avvincente. Italiane in Europa? Spesso eravamo legati alle prestazioni della Juventus, che in Europa non riusciva ad andare avanti. L’uscita di ieri apre a considerazioni di questo tipo. L’Inter in Europa ancora non è a quel livello, il Milan tornava in Champions dopo anni, il Napoli negli anni passati lo abbiamo visto. Forse l’uscita della Juve di ieri è episodica ma non bisogna ragionare solo su quella partita lì».