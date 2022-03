Bergomi: «Barella sta bene. In Nazionale gioca in zona più di rifinitura»

Beppe Bergomi, dagli studi di Terzo tempo Europa League su Sky Sport, ha parlato anche del ruolo di Barella in Nazionale. Il centrocampista dell’Inter sarà uno dei protagonisti in vista dei playoff per Qatar 2022

DA NAZIONALE − Bergomi sul centrocampista dell’Inter nel gioco dell’Italia: «Sta bene Nicolò Barella. Nel centrocampo, è il giocatore che va a giocare nelle zone di rifinitura. Mentre Jorginho e Marco Verratti costruiscono da dietro. Sandro Tonali può giocare anche in quella zona ma secondo me può fare meglio in fase di costruzione. La zona di Barella è già occupata».