Pedullà: «Eredi Marotta alla Juventus? Come passare da yacht a barchetta!»

Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, è intervenuto duramente contro la Juventus dopo la disfatta in Champions League col Villarreal. Il giornalista cita anche l’AD dell’Inter Marotta

CONFRONTO − Pedullà analizzando gli errori della Juventus ha citato l’attuale AD dell’Inter Marotta: «Alla Juventus, sono passati da Beppe Marotta agli altri. Ovvero da uno yacht a una barchetta. Hai sbagliato tantissime occasioni di mercato e buttato tanti soldi. Tu prendi Romero con Fabio Paratici e poi lo cedi all’Atalanta per pochi soldi. Poi il giocatore dall’Atalanta viene venduto al Tottenham di Paratici per 55 milioni. Massimiliano Allegri aveva detto di arrivare a marzo in corsa per tutte le competizioni. A precisa domanda sulla stagione fallimentare ha insultato un giornalista citando la disonestà intellettuale».