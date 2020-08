Paolillo: “Inter, benissimo nella gestione caso Conte. Nel 2008 Mancini…”

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter ai tempi di Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione legata al futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, confrontandola con quanto già successo nel 2008 con Roberto Mancini.

GESTIONE – Arrivano i complimenti di Ernesto Paolillo per la gestione, da parte dell’Inter, della situazione legata ad Antonio Conte. L’ex dirigente nerazzurro ha anche ricordato quanto successo nel 2008, con lo sfogo di Roberto Mancini e l’esonero a fine stagione, che portò José Mourinho a Milano. Queste le sue parole: «Innanzitutto mi chiedo come mai siano venuti a galla i problemi. Nelle grandi aziende vanno risolti all’interno, queste discussioni rischiano di far apparire la stagione dell’Inter peggiore di quanto non sia stata. Ricordo che nel 2008 ci fu un episodio simile con Mancini, dopo la sfida contro il Liverpool fece un’uscita infelice e decidemmo di interrompere il rapporto a fine stagione. Penso che la società stia facendo benissimo, nessun commento da parte di Marotta o degli altri dirigenti. Questo è ciò che va fatto. I problemi? Bisognerebbe capire cos’è successo davvero. La decisione, poi, spetta a Marotta e al presidente. Penso che troveranno la giusta soluzione. Stimo tantissimo Conte, ma mi dispiace molto per questo episodio. Lui ha molti precedenti caratteriali e questo è un limite, perché poi portano a prendere le giuste precauzioni anche a livello contrattuale».