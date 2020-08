Bonaiuti, messaggio di sostegno dalla Roma: “Forza Adriano, non mollare!”

Dopo l’incidente occorso oggi ad Adriano Bonaiuti – preparatore dei portieri dell’Inter – (vedi articolo), sono arrivate le parole di sostegno da parte dell’account ufficiale “Twitter” della società AS Roma.

SOSTEGNO – Arrivano le parole di sostegno per Adriano Bonaiuti da parte della Roma. Con un post sui propri canali social, infatti, la società giallorossa ha voluto esprimere la vicinanza al preparatore dei portieri dell’Inter, vittima oggi di un incidente in bicicletta che lo ha costretto al ricovero ospedaliero in gravi condizioni. “Forza Adriano, non mollare!” il messaggio scritto dalla società capitolina.