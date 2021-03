Padovan: «Inter, solidità ripristinata. Errori solo con la Juventus»

Giancarlo Padovan

Per Padovan non bisogna sottolineare solo l’Inter miglior attacco della Serie A, ma anche una difesa che si è sistemata dopo un girone d’andata balbettante. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha segnalato come l’unico errore della retroguardia sia avvenuto in Coppa Italia con la Juventus.

VALORE GLOBALE – Giancarlo Padovan guarda attacco e difesa: «Io penso che i gol fatti siano molto importanti. L’Inter, che ha il miglior attacco, io credo che vinca quest’anno in base a quello. Poi è chiaro che la solidità ripristinata e ritrovata ti dà sicurezza, ti dà la capacità di giocare con tranquillità. L’Inter sbaglia raramente, io gli errori più marchiani che ricordo sono stati in Coppa Italia con la Juventus. Ma è stata un’eccezione, non la norma».