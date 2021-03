VIDEO – Genoa-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Udinese, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Genoa-Udinese 1-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Genoa e Udinese avvicinano a piccoli passi la salvezza, in una partita tutto sommato equilibrata. Otto minuti per il vantaggio, con un cross da sinistra stoppato da Goran Pandev che in piena area si gira e segna col mancino. Per l’arbitro, il debuttante Giacomo Camplone, l’ex Inter ha controllato di mano: non è così, l’ha presa con la pancia. L’inevitabile controllo VAR porta a dare per buono l’1-0. C’è invece un fuorigioco di Fernando Llorente, sul cui cross segna Roberto Pereyra quando però è tutto inutile. Quest’ultimo, il migliore in campo, si procura il rigore del pareggio alla mezz’ora: pescato da un gran filtrante alto in area è contrastato da Domenico Criscito al momento del tiro, fallo e ammonizione per il capitano del Genoa. Dal dischetto Rodrigo de Paul calcia centrale, Mattia Perin si butta e la palla entra. Nella ripresa semina il panico ancora Pereyra, con una giocata sullo stretto a sinistra sulla quale però nessuno riesce a intervenire. L’occasionissima allo scadere è di Miha Zajc, al 92′: salta tre uomini, ma col destro becca solo l’esterno della rete. Subito dopo è Valon Behrami ad avere la chance per il 2-1, con un tiro sulla traversa. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.