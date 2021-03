De Grandis: «Gagliardini ha risposto bene a Conte. Fa gruppo nell’Inter»

Stefano De Grandis

De Grandis approva l’eventuale scelta di Gagliardini titolare in Torino-Inter, con l’ex Atalanta che dovrebbe essere preferito a Eriksen (vedi articolo). Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, lo ha segnalato come uno degli esempi positivi per Conte.

DECISIVA IN MEZZO – Stefano De Grandis valuta la probabile formazione di Torino-Inter in relazione al centrocampo: «Né Christian Eriksen né Arturo Vidal. Gioca Roberto Gagliardini, evidentemente Eriksen va in panchina e potrà entrare. Un peccato, perché stava acquisendo sempre più dimestichezza in quel ruolo di mezzala che lo sta facendo sentire bene. Però devo dire che Gagliardini ha quasi sempre risposto bene alle sollecitazioni di Antonio Conte. Secondo me è il più grande merito di Conte: aver saputo modificare la squadra a seconda delle difficoltà in stagione. Quindi è una squadra che difende bene, che si è abbassata un pochettino. In difesa, oltre a Samir Handanovic, anche Milan Skriniar ha saputo progredire. Gagliardini sa fare gruppo, è quello più fisico della squadra».