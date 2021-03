Torino-Inter, Conte va verso il no (non totale) a Eriksen. Più Gagliardini – Sky

Condividi questo articolo

Photo 192348757

Torino-Inter dovrebbe vedere Gagliardini titolare anziché Eriksen. Secondo quanto segnalato durante “Sky Saturday Night” Conte dovrebbe preservare il danese, complice la leggera infiammazione al ginocchio sinistro accusata ieri.

PICCOLO FASTIDIO – Per Torino-Inter si va verso il ritorno da titolare di Roberto Gagliardini, che non gioca dal 1′ dal 30 gennaio (vedi articolo). Antonio Conte si sta convincendo a non rischiare dall’inizio Christian Eriksen, dopo il fastidio al ginocchio di ieri. Non è però un no definitivo: il danese è comunque fra i convocati e, nel caso, potrà dare una mano a gara in corso. Per il resto formazione confermata, con l’unico altro ballottaggio che è quello in attacco fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.