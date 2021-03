Torino-Inter, fare l’andatura prima delle rivali per segnare il passo

Stadio Olimpico Grande Torino (photo: Alberto Gandolfo via Imago/OneFootball)

Torino-Inter si gioca alle 15, anticipando gli impegni di Juventus (a Cagliari alle 18) e Milan (col Napoli alle 20.45). Rispetto alle ultime due giornate stavolta sono i nerazzurri a scendere in campo per primi: sta alla squadra di Conte segnare il passo.

PROSEGUIRE IL CAMMINO – Torino-Inter deve essere vista come un segnale alle dirette concorrenti: non si molla nulla. Questa settimana i nerazzurri si sono allenati senza farsi notare, mentre chi sta dietro o è stato sbattuto fuori ancora una volta dalla Champions League (la Juventus) o ha dovuto fare una lunga trasferta europea (il Milan a Manchester). Come segnalato più volte questo è un vantaggio che l’Inter deve sfruttare, per fare il vuoto in vista del finale di stagione. E oggi, col Torino desideroso di punti salvezza, bisogna evitare passi falsi. Vincere questo pomeriggio farebbe scendere le inseguitrici in campo con ulteriore pressione: saprebbero che al massimo confermerebbero il distacco, sei punti per il Milan e dieci (con una partita in meno) per la Juventus. Un’occasione da cogliere.

IL GRANDE DUBBIO – Resta il punto interrogativo su Christian Eriksen in vista di Torino-Inter. Ieri Antonio Conte non ha fatto conferenza stampa, quindi non si conosce il pensiero del tecnico sul danese. L’infiammazione al ginocchio sinistro sembra essere già superata, ma potrebbe partire Roberto Gagliardini dal 1′. L’altro ballottaggio è fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Niente cambi invece in difesa, dove proprio l’andata (momento di svolta con la rimonta da 0-2 a 4-2) convinse il tecnico ad abbandonare le rotazioni. Il Torino ritrova Andrea Belotti, ma dopo il lungo contagio il capitano dovrebbe partire dalla panchina (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Torino-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).