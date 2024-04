Padovan: «L’Inter ha un altro grande stimolo, oltre a scudetto al derby»

Che l’Inter sia intenzionata ad avere l’aritmetica certezza del tricolore nel derby col Milan è ormai noto. Ma c’è un’altra possibilità di fare la storia in questo finale di stagione: la evidenzia Padovan a Radio Radio – Lo Sport.

LA CARATTERISTICA AGGIUNTIVA – Giancarlo Padovan trova qualcosa di non detto da Udinese-Inter: «La risolutezza. L’Inter vuole vincere non solo lo scudetto nella partita col Milan, ma vuole fare i record. Che sono un grande stimolo per l’Inter: in assenza di stimoli naturali è andata a prendersi quelli ulteriori. A tutti basta vincere lo scudetto per un punto, l’Inter invece vuole vincerlo in casa del Milan e facendo il record di punti in classifica». Ossia i 102 della Juventus nel 2013-2014.

IL VALORE – Per Padovan l’Inter non si “accontenterà” di vincere la Serie A. C’è qualcosa di più: «Secondo me la risolutezza, questa voglia di andare a trovare motivazioni dove per altri non ce ne sarebbero più dà la caratura di una squadra che vuole costruire – e che ha costruito – una mentalità vincente. Cioè: se vinci partite come quella di ieri sera perché le vuoi vincere e sei risoluto è sempre più probabile che, a fine stagione, abbia costruito una mentalità che di fronte a tutti gli avversari riesci a spuntarla. Anche contro i più ostici. L’Inter va anche oltre la logica, perché le motivazioni che non ci sarebbero Simone Inzaghi se le trova e riesce a trasmetterle ai giocatori. In questo modo è un sistema di vasi comunicanti che funziona perfettamente».