Handanovic ora ‘fa il mercato’ dell’Inter: spinge per un acquisto!

Handanovic si è ritirato al termine della scorsa stagione, ma è rimasto vicino all’Inter. Tanto che ora risulta essersi mosso in prima persona per consigliare un acquisto.

L’OCCASIONE – Che Samir Handanovic abbia voglia di rimanere nel mondo del calcio lo si è capito da tempo. L’ex portiere dell’Inter ha finito la sua carriera al termine della scorsa stagione, dopo la finale di Champions League col Manchester City. L’annuncio è arrivato qualche mese dopo, ma in realtà dall’Inter non si è realmente sfilato. Perché ora fa l’osservatore per il club: lo si è visto tante volte in tribuna per le partite della Primavera di Cristian Chivu. E c’è un primo obiettivo “targato” Handanovic.

ULTIMO AVVERSARIO – Si tratta di Jaka Bijol, affrontato proprio ieri sera in Udinese-Inter. Sloveno come Handanovic, stando al sito sloveno Nogomania ha nell’influenza dell’ex portiere e connazionale una grande motivazione per il trasferimento. Si è parlato anche della Roma, ma ora l’Inter è la squadra più vicina a prenderlo. Proprio in questi giorni si è parlato di Bijol come opzione per la difesa, assieme ad Alessandro Buongiorno e altri. Ma il fattore Handanovic può favorirlo in vista di una trattativa (al momento è solo interesse).

Fonte: nogomania.com