L’Inter ora sia cannibale! E certe reazioni indicano una paura… altrui

La vittoria di ieri per 1-2 dell’Inter contro l’Udinese, arrivata al 95′, avvicina la squadra di Inzaghi all’obiettivo: mancano otto punti per la festa tricolore. Che sta facendo letteralmente impazzire certi avversari.

NON VALE… GUFARE – Intervallo di Udinese-Inter, ieri sera. I friulani sono avanti 1-0, gol di Lazar Samardzic per un qualcosa che definire tiro in porta è eccessivo. Le battute sul mancato trasferimento di agosto si sprecano, da parte dei tifosi di altre squadre, e c’è chi tira fuori discutibili tabelle di “rimonta” del Milan. Risatine che però tornano indietro nello spazio di quarantacinque minuti più recupero, anzi in un momento ben preciso. Al 95′, quando Davide Frattesi ha spinto in gol il pallone dell’1-2. Festeggiato esultando «come se fosse stata vinta la Champions League»: sì, perché questa Inter adesso non deve più lasciare le briciole agli avversari. Che non perdono occasione per provare a sminuire l’impresa che sta facendo la squadra di Simone Inzaghi.

NIENTE SCONTI – Come noto, all’Inter per festeggiare servono otto punti su ventuno disponibili. Ossia: in caso di vittoria domenica col Cagliari la prima occasione sarebbe il derby col Milan di lunedì 22. Un incubo per tutto il mondo rossonero, che già ha perso le ultime cinque stracittadine di fila. Ma l’Inter non si deve fermare lì, perché chiudere il discorso nella partita con una delle due rivali per eccellenza sarebbe solo uno dei traguardi gustosi da tagliare da qui a fine stagione. L’altro è la cifra tonda: 100 punti. Anzi, meglio ancora: 103, uno in più della Juventus 2013-2014. Ossia il record assoluto nella storia della Serie A. Per farlo c’è solo una possibilità: vincere le otto partite rimanenti. E questo, in caso di serie positiva che prosegue, sarà una motivazione non di poco conto. L’Inter ora diventi cannibale: può e deve scrivere la storia, mettendo questa stagione negli annali.

LA PAURA – Che l’Inter sia a un passo dal titolo, quello della seconda stella, non è certo una novità. Ormai molti – anche non interisti – l’hanno messo in preventivo da febbraio, quando dopo una serie di sfangate epocali la Juventus si è liquefatta e vincendo solo due volte in due mesi. Ma col passare delle giornate si sta concretizzando la possibilità di rendere realtà uno scenario da paura, per gli altri. Trionfare nel derby. Che significherebbe tanto nella storia della stracittadina, nonché della rivalità fra le due milanesi. Al momento nessun milanista lo ammette, ma ha il terrore che l’Inter possa esultare in faccia nel derby, per giunta coi rossoneri in casa da calendario. Ma la paura c’è, eccome se c’è. E il gol di Frattesi, con l’esultanza di gruppo e la dimostrazione che l’Inter ha voglia di tagliare il traguardo proprio quel giorno, per loro sta già diventando un incubo.