Inter, quanti punti allo Scudetto? Tic Tac Milan: l’incubo si avvicina!

L’Inter si avvicina allo scudetto della seconda stella. Si fanno tabelle e calcoli col prossimo weekend fondamentale in chiave derby contro il Milan.

MATEMATICA − L’Inter continua la sua marcia trionfale verso lo scudetto della seconda stella. Ieri, ennesima vittoria pesantissima sul campo dell’Udinese. Un successo in rimonta, firmato Davide Frattesi al 96′, che avvicina sempre di più il ventesimo titolo. Ma quanti punti effettivi mancano per la matematica? Al termine del campionato, restano solamente sette partite, dunque 21 punti a disposizione. L’Inter, che guida la Serie A con 82 punti e con 14 lunghezze di distacco dal Milan secondo, ha bisogno solamente di otto punti per laurearsi campione d’Italia. Quindi, due vittorie e un pareggio. Ovviamente, la Beneamata non può arrivare alla matematica già domenica col Cagliari, anche in caso di mancato successo del Milan sul campo del Sassuolo. Insomma, per i tifosi rossoneri l’incubo di consegnare il titolo nel derby del 22 aprile è concretissimo.

Scudetto Inter: derby col Milan o alternativa

DERBY SCUDETTO − Come il derby può rivelarsi decisivo? L’equazione è semplicissima. Milan-Inter diventerebbe il derby scudetto nel caso in cui la distanza (14 punti) tra le due squadra rimarrebbe tale. Infatti, se l’Inter poi dovesse vincere col Milan balzerebbe a +17 con cinque giornate rimanenti. Ergo: Inter campione con 5 turni di anticipo come il Napoli dell’anno scorso. All’Inter potrebbe bastare addirittura anche un pareggio nel derby, se domenica la Beneamata vincesse col Cagliari e il Milan non riuscisse a battere il Sassuolo. Il prossimo weekend dunque sarà di estrema importanza. I tifosi rossoneri si mettano l’anima in pace: se l’Inter dovesse vincere col Cagliari il derby diventerà la partita scudetto.

ALTERNATIVA − Ovviamente bisogno considerare anche gli altri scenari, ovvero quelli relativi ad un eventuale KO dell’Inter nel derby del 22 aprile. In quel caso, la Beneamata potrebbe festeggiare la seconda stella contro il Torino la domenica successiva. Peraltro davanti ad un San Siro già sold-out in ogni ordine di posto. La strada è tracciata, lo scudetto della seconda stella is coming!