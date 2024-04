Inter-Torino, ultimi biglietti a disposizione! Maxi-code online

In casa Inter è partito il conto alla rovescia per la conquista dello scudetto e, dunque, della seconda stella. I nerazzurri potrebbero conquistare lo scudetto nel derby contro il Milan o, più tardi qualche giorno dopo contro il Torino. Proprio per la sfida contro i granata i biglietti sono stati letteralmente prosciugati in pochissime ore creando lunghissime code.

ULTIMI BIGLIETTI – I tifosi dell’Inter non vogliono per nessun motivo perdersi le ultime partite rimaste a San Siro prima della conquista matematica dello scudetto. Il primo match-point scudetto sarà contro il Milan, o qualche giorno dopo il Torino. Un appuntamento che i tifosi della Beneamata non vogliono affatto perdersi: non a caso la vendita libera per il match con i granata programmato a San Siro per il weekend del 27-28 aprile è partita col botto. Alle 10,30 erano già tantissimi i supporters collegati, tanto che dopo pochi minuti si era già creata una maxi-coda da oltre un’ora.