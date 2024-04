Sabatini: «Calhanoglu? Paragone con Pirlo ora non fuori luogo!»

Calhanoglu ha aperto ieri il ribaltone dell’Inter contro l’Udinese, col rigore trasformato al 55′ per il momentaneo 1-1. Sabatini, nell’evidenziare le qualità della capolista, ritira fuori il paragone con Pirlo. Le sue parole durante Radio Radio – Lo Sport.

GOLEADOR – Nell’Inter ieri hanno fatto gol Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. Sabatini inizia l’analisi concentrandosi su quest’ultimo: «Il pensiero è per il giocatore che ha giocato una sola partita novanta minuti, due partite da un’oretta e tutto il resto delle partite di campionato da un quarto d’ora. Cioè Frattesi, che poi segna il gol decisivo. Cinque gol in campionato quest’anno, uno decisivo contro il Verona la prima partita del 2024. Giocherebbe titolarissimo in qualsiasi altra squadra d’Italia, è il miglior dodicesimo uomo secondo me d’Europa comprese le big. E simboleggia anche il fatto del mercato, di un’operazione condotta molto bene da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta col Sassuolo. Perché Frattesi è stato soffiato a Milan, Juventus e Napoli».

I PROTAGONISTI – Sabatini va già oltre e dà un giudizio complessivo della stagione dell’Inter. Con tre protagonisti, iniziando da Simone Inzaghi: «L’allenatore secondo me va messo, perché comunque arrivava da una stagione controversa come la prima. Ma dall’anno scorso la crescita dell’Inter è imponente. Poi ci metto Marcus Thuram, che ha ereditato la maglia numero 9 di Edin Dzeko e Romelu Lukaku e – a parte l’ultimo mese e mezzo – non li ha fatti assolutamente rimpiangere. Poi come terzo, siccome Frattesi l’ho nominato prima, metterei Calhanoglu. Perché scomodare i paragoni con Andrea Pirlo forse è esagerato ma non del tutto fuori luogo».