Paventi: «L’Inter avvicina il derby-scudetto! Frattesi? Due urla»

L’Inter è a otto punti dalla seconda stella e cominciano i calcoli per capire se davvero potrà essere nel derby contro il Milan. Oltre a questo, Paventi su Sky Sport 24 traccia un profilo della stagione di Frattesi.

LA SPERANZA – Il gol di Davide Frattesi ieri al 95′ contro l’Udinese mantiene aperta per l’Inter la possibilità di essere campione nel derby. Andrea Paventi aggiunge: «Ci si sta proprio avvicinando a quella possibilità lì. Anche il risultato della gara contro il Cagliari dipende dall’Inter: se arrivasse una vittoria domenica la squadra di Simone Inzaghi si giocherebbe la prima chance scudetto proprio nel derby. Che si giocherà in un giorno particolare, di lunedì, come ieri con l’Udinese. L’Inter sta dimostrando voglia di fare risultato, capacità di crederci sempre e di non perdere mai la bussola e la direzione. È una squadra che sta mettendo dentro numeri, consapevolezze e di gara in gara dimostra di essere nettamente la più forte in questa stagione».

UOMO IN PIÙ – Paventi sull’autore del gol decisivo: «Frattesi lo si ricorda per quell’urlo dopo il gol col Verona. E adesso anche contro l’Udinese. Un giocatore come lui ha dimostrato, anche entrando dalla panchina, di avere l’atteggiamento giusto ed essere decisivo per vincere le partite. È una grande risorsa per l’Inter e la Nazionale, sa sfruttare il momento e ieri l’ha dimostrato ancora una volta».