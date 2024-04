Barella alza ancora i giri: in Udinese-Inter è il centro di gravità

Nicolò Barella in Udinese-Inter (1-2) sembra brillare meno delle uscite precedenti. Tuttavia svolge un gran lavoro a servizio dei compagni, spiccando in diverse statistiche.

CRESCE CON IL TEMPO – Nicolò Barella gioca una grande partita anche in Udinese-Inter di ieri sera, nella trentunesima giornata della Serie A 2023/24. Confermando un trend già mostrato contro Napoli e Empoli. Ossia quello di partire bene e chiudere ancora meglio. Perché nel secondo tempo di ieri, coi nerazzurri costretti a rincorrere per ribaltare lo svantaggio, il vice-capitano alza i giri del motore, diventando il principale propulsore della manovra dell’Inter. E non è un caso che sia lui a ribaltare velocemente il fronte al 95′, quando un suo filtrante scopre le carte difensive dell’Udinese, portando Davide Frattesi al raddoppio. E le statistiche della partita confermano come Barella sia tra i migliori in campo.

CENTRO DI GRAVITÀ – Assieme ai compagni Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, Barella è il giocatore che tocca più palloni in campo. Sono addirittura 108 secondo il report ufficiale della Lega Serie A. E dalla mappa di WhoScored possiamo vedere di preciso in quali zone del campo arrivano:

Barella gioca la stragrande maggioranza dei palloni dal centrocampo in su, a conferma del dominio Inter contro l’Udinese. Si muove in lungo e in largo per tutta la trequarti avversaria, e non è un caso che chiuda col primato di km percorsi (12,439 secondo il report ufficiale della Lega Serie A). Né che sia il giocatore che completa più passaggi nella trequarti avversaria: 29, tre in più del compagno Henrikh Mkhitaryan. Più in generale è quello che ne completa di più in avanti, a sostegno dello sviluppo offensivo della manovra (53). Aggiungiamoci poi 7 recuperi (nessuno come lui tra i trentadue giocatori in campo), e avremo la panoramica completa di una prestazione maiuscola di Barella.