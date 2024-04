Mkhitaryan, in Udinese-Inter il secondo indizio che fa una prova

Henrikh Mkhitaryan è senza dubbio tra i più brillanti di Udinese-Inter (1-2). L’armeno svolge un lavoro fondamentale in entrambe le fasi di gioco, specialmente in fase di non possesso.

SEMPRE IRRINUNCIABILE – Udinese-Inter di ieri può entrare nella storia per tanti motivi. Tra questi anche l’uscita dal campo di Henrikh Mkhitaryan al 70′. Molto prima del previsto, o di quanto avviene di solito. L’armeno lascia il posto a Davide Frattesi, che si rivelerà l’uomo della partita. Ma fino all’ingresso del numero 16 è senza tanti dubbi il migliore in campo. E non solo per il recupero fondamentale su Florian Thauvin nella ripresa, che evita il raddoppio dell’Udinese. Mkhitaryan è l’uomo-chiave per la manovra dell’Inter, e i dati della sua partita lo confermano.

UOMO OVUNQUE – Nel corso dei suoi 70 minuti di Udinese-Inter, Mkhitaryan tocca 75 palloni, molti meno di cinque compagni da record. Tuttavia dal report ufficiale della Serie A si evince come l’armeno sia il migliore in un dato: è quello che sbaglia meno passaggi, completandone 62 col 94% di precisione. Ma vediamo meglio dove arrivano i tocchi di Mkhitaryan, grazie alla mappa messa a disposizione da WhoScored:

Il numero 22 dell’Inter è letteralmente ovunque dalla metà campo in su. Tanto da essere secondo dietro Nicolò Barella per passaggi riusciti nella trequarti: 26 per l’armeno contro i 29 del numero 23 (in campo fino alla fine). E con i suoi movimenti si rivela sempre fondamentale nell’oliare i meccanismi dell’Inter. Merito anche del riposo di cui ha goduto durante la sosta per le nazionali di fine marzo. Che già lo fece brillare lunedì scorso, alla ripresa con l’Empoli. Mkhitaryan fresco e tirato a lucido è un lusso per questo finale di campionato, ed è un’ottima notizia per tutta l’Inter.