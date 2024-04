Bucciantini: «Inter fisica ed intensa! Vinto alla fine in un modo»

L’Inter ha battuto l’Udinese in rimonta, avvicinandosi sempre di più allo scudetto. Marco Bucciantini, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato così del modo di giocare della squadra di Inzaghi

FISICA – Queste le considerazioni di Bucciantini: «Inter? Non vedo deficit fisico. Vedo la necessità di cambiare per mantenere un livello agonistico alto. L’intensità della partita sui 100 minuti non è paragonabile a quella passata. Non vale solo per l’Inter, ma per tutti. Quest’anno i giocatori giocano forte e fisica e con intensità. Le mezzeali ed i quinti giocano fortissimo, fanno i cambi per mantenere il livello. Ieri ha vinto alla fine con giocatori che c’erano sin dall’inizio in campo come Lautaro Martinez».