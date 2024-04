Mkhitaryan, benedetto riposo! Tirato a lucido e in Inter-Empoli si vede

Henrikh Mkhitaryan parte titolare anche in Inter-Empoli (2-0). E i benefici di due settimane di riposo si riflettono in un’ottima prestazione dell’armeno.

RECUPERO DI FIATO – Alla ripresa della Serie A 2023/24, nessun pesce d’aprile da parte di Simone Inzaghi. Che affronta Inter-Empoli schierando la miglior formazione possibile al netto degli infortuni (su tutti quello di Yann Sommer tra i pali). e quindi con Henrikh Mkhitaryan ancora titolare in mediana. Ma con una differenza sostanziale rispetto agli ultimi mesi. Ossia due settimane di riposo nelle gambe dell’armeno, ormai fuori dal giro della sua nazionale da due anni e mezzo. E i benefici di questa sosta si sono visti tutti nella partita di ieri sera (qui gli highlights).

NUOVO SMALTO – In Inter-Empoli si rivede una versione decisamente più brillante di Mkhitaryan. Che dialoga alla grande con i compagni, ma si muove benissimo anche senza palla. Come già dopo pochi minuti, quando favorisce la salita di Alessandro Bastoni per l’assist a Federico Dimarco. O anche qualche minuto dopo, quando il numero 95 arriva direttamente a colpire il palo. L’armeno mette a disposizione dei compagni la sua intelligenza calcistica superiore, accollandosi anche compiti di regia. Non a caso è il terzo dei nerazzurri per palloni giocati (71) e passaggi completati (54), secondo i dati del report ufficiale della Lega Serie A. Ma è soprattutto il secondo, dietro a Nicolò Barella, per palloni serviti in avanti (38). E tutto questo senza lesinare lo sforzo atletico: poco meno di 11 km percorsi (10,937 per la precisione), quarto valore assoluto tra i giocatori dell’Inter. Mkhitaryan sta bene, è più fresco, e questa è una splendida notizia per tutto il mondo nerazzurro.