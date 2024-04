VIDEO – Inter-Empoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Empoli, posticipo della trentesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SI RIPARTE – Inter-Empoli 2-0 nel posticipo della trentesima giornata di Serie A. La capolista riprende la sua marcia. L’Inter ritrova la vittoria ed è a undici punti dall’aritmetica certezza del titolo. Elia Caprile salva subito in avvio su una deviazione ravvicinata di Lautaro Martinez, su cross dalla destra. L’Empoli è sotto già al 6′: su rinvio sbagliato di Bartosz Bereszynski recupera Nicolò Barella e sul cross di Alessandro Bastoni gran tiro al volo di Federico Dimarco dal limite per l’1-0. Quinto gol in campionato per lui, eguagliato il record personale. Bastoni è uno dei grandi protagonisti, al 19′ prende anche il palo con una discesa e decisiva deviazione di Caprile. L’Empoli non si rende quasi mai pericoloso, si limita a un tiro da fuori di Razvan Marin deviato sopra la traversa da Emil Audero. A inizio ripresa gran cross di Dimarco per Barella, controllo e destro a lato. Il punteggio resta in bilico fino all’81’, poi i due appena entrati Denzel Dumfries e Alexis Sanchez orchestrano il raddoppio: assist del primo, tap-in del secondo pur non perfetto e 2-0.

INTER-EMPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Empoli dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.