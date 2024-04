Bastoni non si ferma più: in Inter-Empoli ricopre un nuovo ruolo

Alessandro Bastoni è senza dubbio tra i migliori in campo di Inter-Empoli (2-0). E non solo per l’assist del vantaggio di Federico Dimarco, che rappresenta solo l’inizio di una gara ai limiti della perfezione per il numero 95.

SOLITA QUALITÀ – Una prestazione di livello quasi eccellente non fa quasi più notizia per Alessandro Bastoni. Semmai continua a sorprendere la straordinaria continuità con cui il numero 95 mette la sua qualità al servizio della squadra. E Inter-Empoli è l’ennesima dimostrazione di quanto importante sia il difensore classe 1995 nell’impianto tattico di Simone Inzaghi.

SEMPRE IN AGGUATO – I primi venti minuti di Inter-Empoli sono la summa perfetta della prova di Bastoni. Con due mosse quasi identiche del difensore. Che al quinto minuto taglia il campo dalla trequarti sinistra con un pallone che Federico Dimarco scaraventa magistralmente in rete. E una decina di minuti dopo decide di fare tutto in proprio, inserendosi benissimo in area ma colpendo il palo esterno. Due azioni che descrivono perfettamente l’approccio di Bastoni (qui il suo voto) a Inter-Empoli. In cui il 95 nerazzurro arriva a ricoprire quasi un nuovo ruolo.

MODERNO ENGANCHE – L’Empoli era un avversario da non sottovalutare per l’Inter, e infatti a fine partita anche la squadra di Davide Nicola può contare qualche conclusione nelle sue statistiche. Tuttavia le sortite offensive dei toscani sono azioni estemporanee, che permettono quindi alla retroguardia nerazzurra di alzare il ritmo e pure la posizione in campo. Tanto che Bastoni si spinge fino a giocare quasi da trequartista-ala sulla sinistra, come si può vedere dalla sua heatmap presa da Sofascore:

Bastoni non è solo il primo creatore di gioco per l’Inter dalle retrovie. Ma arriva pure ad agire da mezzala aggiunta, che porta qualità e posizionamento in mediana. Permettendo a Henrikh Mkhitaryan di alzarsi ulteriormente, portando altra pressione sulla difesa dell’Empoli. E non è un caso che, analizzando il report ufficiale della Lega Serie A, Bastoni risulti come uno dei più pericolosi tra i nerazzurri. Con 1 tiro che finisce verso la porta fermandosi sul palo, che si configura come una delle occasioni da gol più grandi per l’Inter. L’ennesima dimostrazione di come definire Bastoni un difensore sia spesso e volentieri estremamente riduttivo.